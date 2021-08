"Comunisti pezzenti pagate i debiti", Arci Canaletto pensa alle vie legali

La scritta era contenuta in un sollecito di pagamento ricevuto da Acam Acque.

La Spezia - “Comunisti pezzenti pagate i debiti”. Questa la scritta a penna trovata nei giorni scorsi da gestori e direttivo dell'Arci Canaletto in un sollecito di pagamento ricevuto da Acam Acque. “Abbiamo valutato a lungo se rendere pubblico tutto questo – scrivono oggi sulla pagina Facebook del circolo - e alla fine abbiamo deciso di farlo. Senza voler accusare l'azienda – sottolineano - pensiamo che certi comportamenti siano inaccettabili e che, specialmente da parte di chi gestisce quelli che dovrebbero essere beni comuni, ci siano precisi doveri di controllo. Nei prossimi giorni decideremo come e in quali sedi tutelare gli interessi del circolo. Rivendichiamo le nostre idee e il debito – concludono - riferito a bollette mai arrivate, è stato immediatamente saldato”.