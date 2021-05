"Caro zio, eri piacevole e sensibile. La tua assenza si trasforma in acuta presenza"

La Spezia - Laura Cerreti a un anno della scomparsa e a nome della famiglia ricorda l'amato zio Andrea Gianella e affida qualche riga alle pagine di Città della Spezia.

"E' passato un anno. Un anno pesante, difficile per la maggior parte delle persone nel mondo, a causa della pandemia. I singoli si sono trovati a vivere più soli; i popoli più poveri - scrive -.Non ci si abitua a questo. Si piega il capo come la canna. Poi si cerca di resistere, e quindi di ricostruire, cucendo rinnovati legami di affetto paziente e di speranza solidale. Ma, se viene a mancare qualcuno, con il quale condividevi i giorni, uno come per noi Andrea, così piacevole e sensibile, si ritrova al proprio fianco il vuoto. Resta la memoria del suo silenzioso insegnamento. In maniera molto incisiva il poeta Attilio Bertolucci ha rappresentato questo stato d'animo con questi versi: assenza, più acuta presenza".