"Alla Spezia reati calati del 20 per cento dal 2016"

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il Presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei, insieme all’Assessore alla Sicurezza Filippo Ivani, hanno fatto visita alla Caserma della Polizia Municipale incontrando il nuovo Comandante Francesco Bertoneri. "L’incontro, molto proficuo e cordiale - si legge nella nota di Palazzo civico -, è stato utile per condividere gli ultimi risultati raggiunti dalla Polizia Municipale della Spezia in termini di sicurezza urbana. In questi quasi quattro anni di Amministrazione, infatti, i reati dal 2016 sono calati dell’oltre 20%, è stato istituito il terzo turno della Polizia Municipale per garantire un maggiore presidio sul territorio, insieme anche alla collaborazione delle associazioni ADA, ANTEAS, AUSER, ANPS, ANTAS e Protezione Civile, è stato confermato un piano di controlli straordinari contro la guida in stato di ebbrezza, confermato il poliziotto di quartiere e dalle 30 telecamere presenti in Città nel 2017 ne verranno raggiunte oltre 160, strumenti fondamentali perché messe a sistema integrato con le altre Forze dell’Ordine".