Zone e orari lavaggio portici dal 24 al 30 aprile. Pulizia straordinaria a Valdellora

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione Peracchini nelle linee di mandato. Sabato 24 aprile l’intervento di pulizia straordinaria interesserà quartiere di Valdellora. Di seguito il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 24: Via Veneto lato mare, da Via Foscolo a Via Dalmazia;

Lunedì 26: Piazza Europa: Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale;

Martedì 27: Piazza Brin (Portici Limitrofi);

Mercoledì 28: Viale Italia dal n.39 al n.151 (lato monte); Piazzale del Marinaio.

Giovedì 29: Via Cadorna (dal num. civico 2 al 28); Viale Italia dal n.153 al n.357 (lato monte).

Venerdì 30: Piazza Chiodo, V. Persio (dal num. 23 al 55); Via Chiodo dal n. 2 aln. 16; Galleria Adamello



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 24 aprile: Via Ugo Botti fine strada (ore 7.30 – 12)

Domenica 25 aprile: Via Della Libertà Vicinanze ufficio Postale (ore 7.30 – 12)