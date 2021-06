Yoga al Montagna per la distribuzione gratuita di ossigeno in India

La Spezia - Dal Montagna un gruppo di insegnanti di yoga fa squadra per aiutare l'India a "tornare a respirare". E' l'iniziativa in programma per domenica 20 giugno, alla vigilia del solstizio d'estate, in occasione della giornata mondiale dello yoga. La partecipazione all'evento è aperta a tutti. "Raccoglieremo delle offerte libere - spiegano gli organizzatori - e il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Oxygen Relief della fondazione indiana Hemkunt, che distribuisce gratuitamente ossigeno per i pazienti Covid in India".

L'iniziativa si tiene per il secondo anno consecutivo alla Spezia. Il Montagna dunque ospiterà un evento durante il quale verrà offerta una pratica all’insegna della condivisione. La pratica si svolgerà all’interno del campo di viale Fieschi dalle 18.30 alle 20.

A condurre la lezione quattro insegnanti spezzini: Martina Caria, Luca Pagano, Selene Ricco e Martina Riolino. L’evento coinvolge infatti diverse realtà spezzine: Ashtanga Yoga La Spezia, Padma Studio e Asd Fit Performance. Il programma prevede una lezione che combinerà hatha yoga e ashtanga yoga e si concluderà con alcuni esercizi di respirazione.