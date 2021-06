Weekend con cielo velato e gran caldo

La Spezia - Sabato con cielo velato e clima caldo con ulteriore lieve aumento delle temperature. Queste le previsioni odierne di Arpal che per la giornata di domenica annuncia l'apice dell'ondata di caldo causata anche da un aumento dei tassi di umidità. Il cielo si presenterà in prevalenza velato per il transito di nubi alte, anche consistenti in mattinata. Tra il pomeriggio e la serata possibile la formazione di qualche temporale, più probabile sui settori occidentali della regione. Venti deboli a prevalente regime di brezza e mare tra mosso e poco mosso. Umidità su valori più alti e massime fino a 32° per la giornata di domani. Cielo variabile con possibili rovesci infine anche lunedì e nei primi giorni della settimana.