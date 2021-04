Visita spezzina per la deputata della comunità dominicana all'estero Lily Florentino

La Spezia - La deputata della comunità dominicana all'estero Lily Florentino questa mattina ha incontrato il vice sindaco della Spezia Giulia Giorgi per dialogare sulle proposte di collaborazione e alleanza con le istituzioni. E' stata la prima tappa del tour alla Spezia che è proseguito con una riunione assieme ai dirigenti scolastici per conoscere la situazione degli studenti e agevolare una miglior interazione sociale ed educativa degli studenti.



Sempre oggi pomeriggio ha partecipato alle riunioni con i dirigenti istituzionali e valutare la proposta di partecipare a bandi nazionali per contribuire a migliorare le condizioni dei ragazzi e le famiglie del territorio. Infine la deputata nel suo viaggio spezzino incontra i rappresentanti ecclesiastici, liberi comunitari e le associazioni per collaborare in iniziative in favore della comunità dominicana residente alla Spezia.



Nella giornata di domani incontrerà i commercianti dominicani in città. In tutti i percorsi sarà accompagnata dall'assistente Belkis Bellometti e dall'educatrice Susy Maria Gonzalez. Domenica e lunedì sarà a Genova per continuare il percorso di incontri istituzionali e con il collettivo dominicano.