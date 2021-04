Visita nello Spezzino per l'Ammiraglio Pettorino

La Spezia - L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell’ambito delle visite istituzionali, si è recato presso gli Uffici Locali Marittimi di Levanto e Porto Venere, del Compartimento Marittimo della Spezia e la Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Sarzana-Luni.



L’Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, Direttore Marittimo della Liguria, e il Capitano di Vascello Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di porto e capo del Compartimento Marittimo della Spezia, hanno accolto l’Ammiraglio Pettorino a Levanto, per poi proseguire la visita a Porto Venere e infine a Luni, dove hanno incontrato il Capitano di Vascello Giuseppe Troina, comandante della Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera.

Fortemente sentito l’incontro con i militari dei tre Comandi, che l’Ammiraglio Pettorino ha salutato con affetto, ricordando il suo periodo di comando quale capo del Compartimento Marittimo della Spezia dal 2005 al 2007.



Pettorino ha ringraziato il personale apprezzando il costante e instancabile impegno sul territorio, soprattutto in un periodo particolarmente difficile quale quello che l’intera collettività sta affrontando. Ha anche ribadito l’importanza del ruolo dell’Autorità Marittima in questi luoghi di grande bellezza che hanno un legame con il mare molto forte.

L’Ammiraglio Pettorino ha poi terminato la sua visita augurando a tutto il personale di continuare a lavorare con entusiasmo e soddisfazione per il bene della collettività.