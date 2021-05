Via del Prione, 200mila euro per rifare 400 metri qudrati di pavimentazione in pietra di Matraia

La Spezia - Le pezze in cemento lungo Via del Prione che tanto avevano fatto discutere un anno fa si preparano a lasciare spazio a una più adeguata e decorosa pavimentazione.

L'amministrazione comunale ha infatti deliberato l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione per un costo complessivo di 200mila euro.



Nella fattispecie la giunta ha deciso di ripristinare 400 metri quadrati di strada rovinati dall'intenso "traffico sia pedonale, collocandosi in pieno centro cittadino, sia veicolare stante le diffuse attività commerciali che affacciano direttamente sulla strada".

L’intervento consisterà nella rimozione delle piastre di arenaria ammalorate e la fornitura e posa in opera sul nuovo sottofondo delle lastre di arenaria rigate di 5 centimetri di spessore della tipologia "pietra di Matraia" che presenta una resistenza a carico di rottura a compressione semplice e di resistenza all’abrasione maggiore rispetto alla pavimentazione esistente.