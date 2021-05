Verde e viola, per gli infermieri e la fibromialgia

La Spezia - Palazzo civico si illumina di verde e di viola. Martedì 11 maggio, con un giorno di anticipo rispetto alla ricorrenza, la facciata di palazzo Civico sarà illuminata di verde in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.



La Giornata dell'infermiere si celebra in tutto il mondo il 12 maggio, anniversario dei 200 anni dalla nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna. Gli infermieri, secondo le parole del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "sono la spina dorsale di qualsiasi sistema sanitario e oggi, molti di loro si trovano in prima linea nella battaglia contro Covid-19". La loro professione è stata quella più colpita durante l'emergenza, con circa 12.000 contagi, secondo i dati della Federazione nazionale delle professioni infermieristiche (Fnopi), di cui il 60% è stato registrato in Lombardia, il 10% in Emilia Romagna, l'8% in Veneto.



Mercoledì 12 maggio invece la facciata si colorerà di viola in occasione della giornata mondiale della fibromialgia. Un’iniziativa promossa da Aisf su tutto il territorio nazionale alla quale anche il Comune della Spezia aderisce.

L’evento, che consisterà nell’illuminare di viola piazze e monumenti in tutta Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.