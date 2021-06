Vasca oceanica, Spezia se la gioca con Roma

La Spezia - Polo universitario spezzino al lavoro per avere una vasca navale oceanica. Come spiegato ieri in IV Commissione dall'ingegner Ugo Salerno, presidente della Fondazione Promostudi (che coordina e gestisce il campus levantino), il dialogo è aperto. “Uno dei nostri obbiettivi su Spezia – ha affermato – è avere la possibilità di costruire una vasca navale oceanica, che può utilizzare, attrezzandole, le strutture esistenti della Marina Militare. Parliamo di un investimento di grandissime dimensioni, da 60-70 milioni di euro. Un investimento già previsto a livello centrale, ma siamo in competizione con Roma, che ha già una vasca navale, ma non di tipo oceanico”.

Una tipologia, questa, di forma quadrata, in cui si può creare moto ondoso sia in senso longitudinale, sia trasversale, permettendo studi diversi da quelli consentiti dalle vasche navali 'tradizionali'. “Stiamo discutendo con la Marina militare – ha continuato Salerno, che poco prima aveva evidenziato il consolidamento di un positivo rapporto con il Comando marittimo nord -, che ci supporta. Della vasca abbiamo parlato a lungo con il sindaco Peracchini e l'assessore Giacomelli, accennandone anche al presidente Toti. C'è bisogno di sostegno a livello centrale, la senatrice Pucciarelli ci ha promesso un po' di supporto. È chiaro, non è una lotta facile perché per questa iniziativa, come detto, siamo in competizione con Roma. Certo che avere la vasca oceanica alla Spezia sarebbe importante perché ci permetterebbe di fare attività di studio che rafforzerebbero enormemente la credibilità e la competenza di Promostudi e del campus universitario spezzino”.



N.Re