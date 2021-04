Vaccino, lo Spezzino supera i 16mila richiamati

Oltre 426mila le dosi somministrate in Liguria da inizio campagna.

La Spezia - Superano quota 16mila i 'richiamati' in Asl5: precisamente, sono 16.039 le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti Covid-19 nello Spezzino. E le dosi totali somministrate da Asl5 da inizio campagna (comprensive delle seconde dosi) hanno superato quota 53.500; poco più di 1.700 le dosi inoculate da Asl5 nelle ultime 24 ore (su un totale di circa 16.500 in tutta la Liguria). Ad oggi, nella nostra regione, le dosi somministrate ammontano a 426.122 (oltre 357mila Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca), l'88 per cento di quelle ricevute dalla struttura commissariale nazionale (oltre 483mila).