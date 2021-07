Vaccino, in Asl5 1.100 posti per Pfizer e Moderna la prossima settimana

La Spezia - "Visto il buon andamento della campagna vaccinale, ASL5 invita i cittadini di tutte le fasce di età, che ancora non si sono prenotati per la prima dose, ad approfittare di questa possibilità poiché, per la prossima settimana, i posti liberi nelle agende dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) sono 1.100", si legge nella nota diramata oggi dall'azienda sanitaria spezzina. Ad oggi, dato del bollettino regionale, in Asl5 sono state inoculate circa 215mila dosi, 83mila delle quali sono seconde dosi.