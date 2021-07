Vaccini senza prenotazione in sei farmacie della provincia

La Spezia - Sei farmacie spezzine hanno aderito alle iniziative delle vaccinazioni senza prenotazione sia nelle fasce giornaliere che in quelle serali fino alle 23. In una nota diffusa da Federfarma si legge: "Anche le farmacie del territorio spezzino hanno aderito alla proposta della Regione di organizzare Open day in farmacia, affiancando così le analoghe iniziative portate avanti presso gli hub, con le medesime regole di accesso".



"Fino al 24 luglio infatti sei farmacie del territorio saranno a disposizione dell’utenza per vaccinare chi ne farà richiesta senza prenotazione con l’impiego del vaccino Pfizer e con richiamo a 3 settimane - conclude la nota -. Ancora una volta le farmacie liguri si mettono a disposizione della Regione per supportare la parte pubblica per far fronte all’emergenza pandemica". "Ricordiamo - conclude la nota - che ad oggi le farmacie liguri hanno somministrato oltre 65mila vaccini, costituendo una vera e propria colonna portante della campagna vaccinale regionale".



Gli open day delle farmacie sono partiti ieri, a fare da apripista è stata la farmacia Gemignani di Ponzano Magra, nel Comune di Santo Stefano.



Di seguito gli altri appuntamenti. Vaccini senza prenotazione in farmacia, dove e quando.



- Argentieri, Via V. Veneto 117 La Spezia, tel: 0187/511179, data e orari 23 luglio dalle 19 alle 23



- Bergero Corso Nazionale 33 La Spezia, tel: 0187/501066, data e orari: 20 luglio dalle 16.30 alle 19



- Castagnini, Via Bertolani 49 Sarzana, tel 0187/620203, data e orari: 22 luglio dalle 14.30 alle 18.30



- Tapparo Corso Cavour 205, La Spezia, tel 0187/738314, data e orari: 23 luglio dalle 18 alle 21



- Vezzanese Via Provinciale Piana snc, Vezzano Ligure, tel: 0187/512314, data e orari: 24 luglio dalle 9 alle 13



(foto: repertorio)