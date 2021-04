Vaccini, in Asl5 hanno chiuso il ciclo in quasi 21mila

In Liguria somministrato il 97 per cento delle dosi ricevute.

La Spezia - Sono oltre 14.750 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Liguria nelle ultime 24 ore, di cui 1.030 in Asl5. Ad oggi, le dosi somministrate nella nostra Asl ammontano a oltre 68.400, 20.683 delle quali sono secondo dosi, quindi tanti sono i soggetti che hanno ricevuto una protezione totale. Da inizio campagna, sono oltre 581mila i vaccini somministrati in Liguria (175mila circa dei quali sono seconde dosi), il 97 per cento di tutte quelle ricevute dalla struttura commissariale nazionale. Del totale delle dosi inoculate in Liguria, quasi 471mila sono Comirnaty/Moderna, il resto 110mila Astrazeneca/Johnson&Johnson.