Vaccini e buone pratiche, in Piazza Brin si informa la cittadinanza

La Spezia - "Pandemia, vaccinazione e buone regole di comportamento". La chiesa ospita la scienza questo pomeriggio in Piazza Brin. Presso la parrocchia di Nostra Signora della Salute si terrà un incontro aperto a tutti per sensibilizzare sul tema della pandemia e del suo contrasto i cittadini, sia quelli meno attenti che quelli più attenti al problema.

I saluti iniziali saranno compito della prefetta Maria Luisa Inversini, del padrone di casa Don Vannini e di Maria Peralta, presidente dei Dominicani organizzati alla Spezia. Alla dottoressa Stefania Artioli, direttrice della Struttura complessa Malattie infettive ASL5 l'esposizione delle buone pratiche di protezione per tutelare la salute propria e del prossimo. Infine l'intervento di Gian Luigi Ameglio, direttore di Migrantes, e del direttore della Caritas diocesana Don Luca Palei che parleranno dell'impegno dei servizi ecclesiali durante la pandemia. Presente anche Nelson Francisco Carela Luna, Console generale della Repubblica Dominicana a Genova.