Vaccini, dieci regole semplici e chiare

La Spezia - Con gli Open day e le aperture delle prenotazioni per fasce d'età sempre più basse la platea dei vaccinandi è sempre più ampia e variegata. Le regole per condurre una campagna vaccinale che sia la più sicura possibile sono però comuni a tutte le categorie, dai più giovani ai più anziani.

E' per questo che Aisa e Asl 5 hanno predisposto un "Decalogo del vaccinando" nel quale vengono illustrate le buone pratiche da mettere in atto per rendere tutto più semplice e chiaro, semplici regole e indicazioni di comportamento che mirano a migliorare il percorso e favoriranno il lavoro degli operatori coinvolti.



Il decalogo del vaccinando

1. Se segui una terapia con farmaci immunosoppressori, biologici, sperimentali o di uso non comune o se assumi una terapia oncologica, prima di prenotare consulta il Medico specialista di riferimento perché possa stabilire eventuali modifiche della terapia o il momento migliore per la vaccinazione; questo contribuirà a migliorare l’efficacia del vaccino.

2. Annulla e riprogramma il tuo appuntamento in caso di febbre o altri sintomi Covid-19 correlati o qualora avessi dei gravi impedimenti a presentarti.

3. Raggiungi la sede vaccinale rispettando l'orario stabilito, evitando di arrivare in anticipo, per non attendere inutilmente e per evitare assembramenti.

4. Non dimenticare di indossare la mascherina.

Inoltre, all'interno e all’esterno della struttura vaccinale, durante l'attesa mantieni sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone (almeno 1 metro) e igienizza le mani, in particolare prima di utilizzare le penne che trovi a disposizione per la compilazione dei moduli.

5. Un eventuale accompagnatore deve sempre attendere all’esterno, a meno di disabilità fisiche o cognitive e barriere linguistiche presenti nel vaccinando.

6. Individua l’ingresso riservato alla tua vaccinazione: over 80, 70-79 anni, vaccinandi presso i Medici di Medicina generale ecc.

Inoltre, sappi che ogni vaccino è contrassegnato da un colore, quindi rivolgiti al personale e al punto di accettazione contraddistinti dal colore (e dal nome) del tuo vaccino: Viola - Pfizer Biontech, Blu - Moderna, Giallo - AstraZeneca, Rosso - Johnson&Johnson.

7. La procedura vaccinale si svolge in 4 fasi, alle quali si aggiunge la registrazione amministrativa: Accettazione e valutazione medica, Attesa, Vaccinazione e Osservazione.

Al termine di ogni fase, prosegui rapidamente verso la successiva, lasciando libero il posto che occupavi e senza accalcarti nel nuovo spazio.

Nelle diverse fasi viene mantenuto il numero di chiamata assegnato all'accoglienza.

8. Prima di accedere alla fase di accettazione, leggi attentamente l’Informativa e inizia a compilare le risposte del Modulo di consenso.

Se ne hai la possibilità, scarica e stampa già a casa il Modulo del consenso informato e la relativa Informativa dal sito www.asl5.liguria.it (sezione "In primo piano", poi "Campagna vaccinale Covid-19") e compilalo in anticipo, rivolgendoti eventualmente al Medico Curante in caso di dubbi.

9. Dopo la somministrazione del vaccino, resta nell'area di osservazione per il tempo che il medico ha indicato nel promemoria vaccinale che ti è stato dato.

10. Se nei giorni successivi alla vaccinazione ti capitasse di non sentirti bene, rivolgiti al tuo Medico curante.



Per ricevere la seconda dose presentati nella data indicata nel promemoria vaccinale, che dovrai portare con te, e alla stessa ora della prima dose.

In ogni passaggio del percorso, per la tua sicurezza, dobbiamo essere attenti e scrupolosi; questo richiede il giusto tempo e ti chiediamo cortesemente un po' di collaborazione e di pazienza.