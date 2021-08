Vaccinazioni anche a Ferragosto, alla Spezia sono 467 i positivi al Covid

La Spezia - Hub vaccinale all'ex Fitram in funzione anche nella giornata di ieri, domenica di Ferragosto. Prima dose o richiamo un altro passetto avanti nella campagna vaccinale guidata dalla Regione Liguria, presente col presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. A fine giornate si contano 404 vaccinazioni di cui 40 senza prenotazione. “Sono andato a salutare e soprattutto a ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori impegnati nell’hub spezzino e, con loro - afferma Toti - tutti i sanitari che sul territorio ligure anche negli altri centri vaccinali stanno lavorando anche oggi, nonostante la giornata festiva in piena estate, per accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione. Dopo un anno e mezzo così difficile e doloroso, questi uomini e donne sono ancora in prima linea con il sorriso e con tanta volontà e determinazione per sconfiggere il Covid e consentire, da settembre, la ripartenza a regime della nostra regione e dell’intero Paese. Il mio grazie va dunque ai professionisti che hanno lavorato senza sosta, consentendo di raggiungere ancor una volta un ottimo risultato. Grazie anche ai cittadini che in una giornata di festa e soleggiata hanno comunque colto questa opportunità e hanno deciso di fare il vaccino”.



E ieri la nostra regione ha registrato 169 nuovi positivi: 45 sono riferiti alla provincia di Imperia, Savona ne ha contati 31, Genova 68, di cui 54 in Asl3 e 14 in Asl4, mentre lo Spezzino ne ha messi insieme 23, oltre a due casi che non sono residenti nei confini regionali. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2596 tamponi molecolari, 3294 antigenici-raòpidi. Ad oggi a Savona ci sono 360 casi positivi, alla Spezia 467, ad Imperia 556, a Genova 1367, cui vanno aggiunti 73 residenti fuori regione/estero e 263 ancora in fase di verifica, per un complessivo di 3086 positve al Covid-19.

Residenti fuori Regione/Estero 73.



Negli ospedali della Liguria 83 posti letto sono riservati al Covid-19, 12 sono le terapie intensive e il saldo rispetto a ventiquattro ore prima è di 5 casi allettati in più. Stabile la situazione alla Spezia: al Sant'Andrea sono 6 i posti letto Covid e una terapia intensiva. Nessun morto nelle ultime ventiquattro ore in Liguria, così i deceduti complessivi rimangono 4370. In sorveglianza attiva 452 persone in Asl1, 319 in Asl2, 573 in Asl3, 120 in Asl4, 333 in Asl5. Infine per quel che concerne i vaccini dei 2.030.009 consegnati (fonte governativa), ne sono stati somministrati 1.866.761 con una percentuale del 92%.