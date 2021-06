Vaccinazioni, Asl5: "Minori accompagnati dai genitori per il consenso informato"

La Spezia - Asl 5 in una nota informa le famiglie dei vaccinandi minorenni che "ai fini dell’espressione del consenso informato alla vaccinazione è necessario che il minorenne sia accompagnato da entrambi i genitori".



"In caso uno dei genitori fosse impossibilitato ad accompagnare il minore - si legge - la dichiarazione di consenso sarà firmata solo dal genitore presente che dovrà necessariamente produrre delega scritta, datata e firmata dal genitore assente e copia del documento di identità dello stesso. In caso di unico genitore esercitante la potestà genitoriale o altro soggetto titolare della potestà genitoriale sarà questi a firmare il consenso informato, indicando, ove presente, gli estremi del provvedimento attestante tale condizione. I genitori o i soggetti titolari della potestà genitoriale devono portare con sé i seguenti documenti:

documento di identità del genitore/titolare della potestà genitoriale, documento di identità del minore, tessera sanitaria del minore.

Si precisa che in mancanza dei documenti sopra citati non si potrà procedere alla vaccinazione. Il modulo per la delega in caso di assenza di uno dei genitori, il modulo “Anamnesi/consenso informato” e la relativa informativa al consenso per la fascia di età 12-18 anni, sono scaricabili dal sito www.asl5.liguria.it. da sabato 12 Giugno 2021. Al fine di migliorare il percorso vaccinale se ne raccomanda la stampa e la compilazione anticipate".