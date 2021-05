Vaccinazione delle imprese, via alla manifestazione d'interesse

La Spezia - Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, si sono attivate per organizzare punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 sul territorio della provincia spezzina ai quali potranno accedere i lavoratori e/o i titolari delle imprese associate. A tale proposito si precisa che: la campagna di vaccinazione è subordinata alla disponibilità dei vaccini; la campagna non si sostituisce a quella regionale in atto, ma si aggiunge ad essa; i lavoratori dovranno aderire volontariamente; la vaccinazione avverrà indipendentemente dall'attività svolta e dalla fascia d'età dei lavoratori; sono carico delle imprese i costi relativi all’organizzazione ed alla logistica delle linee di vaccinazione mentre la fornitura di vaccini, siringhe ed aghi rimane a carico di Asl. Gli interessati sono invitati a contattare la propria associazione e compilare il form di preadesione, uno per ogni dipendente. Le imprese saranno ricontattate dalle proprie associazioni di categoria di riferimento per informazioni ulteriori, anche relativamente ai costi ed al calendario di vaccinazione.