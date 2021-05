Vaccinati 32mila spezzini, 66 i nuovi casi in Liguria

La Spezia - Drastico calo dei nuovi positivi al Covid-19 Liguria che dai 152 di ieri passano oggi a 66, riscontrati con 2.081 tamponi molecolari e 1.312 antigenici. Nello Spezzino si registrano sette nuovi casi, altrettanti sono in Asl1, 12 in Asl2 e 40 nelle Asl 3 e 4 di Genova.

Sono invece due le vittime registrate nel bollettino odierno di Alisa che portano il totale ligure da inizio pandemia a 4.245 (453 nella nostra provincia).

Rispetto a ieri si registra un lieve aumento (+3) degli ospedalizzati che salgono a 439 a livello regionale dove restano 52 i ricoverati in terapia intensiva mentre il San Bartolomeo di Sarzana passa da 52 a 47 rioveri e resta stabile sulle terapie intensive (9).

I casi attivi in Liguria sono ad oggi 4.622 (603 in Asl5) mentre con i 247 di oggi i guariti da inizio pandemia salgono a 92.214. In Liguria restano in sorveglianza attiva 4.571 persone, delle quali 717 nella nostra provincia.



Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra somministrati e consegnati si attesta al 93%. Il totale dei liguri che hanno ricevuto entrambi le dosi è salito a 252.648 di cui 32.000 spezzini.