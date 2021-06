La Spezia - Sabato alle 16 il vescovo Luigi Ernesto Palletti sarà al santuario di Roverano per celebrare la messa annuale per dirigenti e soci dell’Unitalsi della Liguria, l’associazione che si occupa in particolare del trasporto delle persone malate a Lourdes e in altri luoghi di preghiera. Il vescovo, inoltre, ha celebrato Messa e amministra le Cresime alla Spezia, in Santa Maria Assunta, sabato alle 18.15 a San Paolo alla Pianta e domenica prossima alle 10 alle Grazie.



(foto: repertorio)