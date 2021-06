Una vittima a Sarzana, dieci nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Sono dieci i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.846 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 5, Genova 5, La Spezia 0.



Nel bollettino odierno si registra anche un decesso avvenuto nella giornata di ieri al San Bartolomeo di Sarzana. Si tratta di un uomo di 75 anni che porta a 470 il dato delle vittime spezzine da inizio pandemia e a 4.349 quello ligure. Buone notizie arrivano invece dagli ospedali che vedono scendere ancora il numero dei ricoverati: 33 a livello regionale (8 terapie intensive) e 5 a Sarzana. I guariti oggi sono 211 che portano il dato da inizio pandemia a 97.383, mentre i casi attivi in regione sono attualmente 1640, dei quali 226 nello Spezzino dove risultano ancora 73 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda la percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati si attesta oggi al 95% con 431.639 liguri che hanno completato il ciclo di somministrazione, dei quali 53.865 spezzini.