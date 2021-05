Una settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro, sindacati in presidio

La Spezia - In occasione della giornata nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa e Uil Fpl hanno organizzato un presidio sotto il palazzo del Governo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul tema. Hanno partecipato numerosi delegati dei posti di lavoro e per l’occasione il personale dell’ispettorato del lavoro si è riunito simbolicamente in assemblea per evidenziare il ruolo fondamentale di controllo e prevenzione, ma anche la grave carenza organica che mette in seria difficoltà, limitandolo, l’operato degli ispettori. La delegazione dei segretari sindacali di categoria è stata ricevuta in Prefettura dove ha esposto gli scopi dell’iniziativa e le criticità del settore. La giornata di oggi inaugura una settimana interamente dedicata al tema della sicurezza con una serie di iniziative che culmineranno con presidi e flash mob il 26 maggio organizzati da Cgil, Cisl e Uil.