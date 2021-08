Una perturbazione minaccia il weekend ma solo nell'interno

La Spezia - Una perturbazione in arrivo sulle Alpi lambirà anche la Liguria nella giornata di oggi con conseguente nuvolosità in aumento e possibili rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata in estensione da Ponente verso Levante, più probabili sui versanti padani. Non dovrebbero quindi toccare la nostra provincia dove le massime saranno intorno ai 27°, il mare poco mosso e l'umidità su valori alti. Il bollettino Arpal per domani, domenica, prevede l'allontanamento definitivo della perturbazione favorendo così il ritorno del bel tempo nonostante possibili rovesci o temporali soprattutto all'interno del Centro-Levante. Fenomeni che si esauriranno nel pomeriggio col ritorno del sole. Temperature minime in aumento, mare mosso o molto mosso e umidità su valori medio-alti. La settimana si aprirà invece con cielo soleggiato.