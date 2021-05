Una messa solenne per Evgenij Rodionov

La Spezia - Domenica 23 Maggio alle ore 9.30, in Via Giovanni Bosco 12, al Canaletto, si svolgerà una messa solenne in suffragio di Evgenij Rodionov. "Nato il 23 maggio 1977 - raccontano dall'Associazione Culturale Russkaya, che promuove la messa solenne - Evgenij Rodionov entrò nelle Forze Armate della Federazione Russa nel 1995. Inviato in servizio in territorio di guerra, il 13 febbraio 1996 si recò a montare la guardia e stava percorrendo il tragitto insieme ai suoi commilitoni quando durante il cammino notarono un'ambulanza con la quale militi nemici trasportavano armi per cui si fermarono ad ispezionarla ma all'interno di essa v'erano dodici ribelli che li catturarono. Dopo cento giorni di prigionia e torture ed un tentativo di fuga non riuscito, il 23 maggio (proprio quando compiva diciannove anni) fu decapitato nella periferia del villaggio di Bamut: secondo quanto affermato dagli stessi assassini - e in particolare da Ruslan Chaichoroev, che dopo l'omicidio aveva estorto soldi alla mamma del defunto in cambio della rilevazione del luogo in cui si trovava il cadavere, che venne così ritrovato. La decapitazione avvenne dopo il rifiuto di Rodionov di rinnegare la fede cristiana e rimuovere la croce d'argento che portava al collo. Durante la funzione verrà letto un breve racconto e riflessione della storia del giovane eroe che non rinnegò la sua fede cristiana".