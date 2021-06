Una messa in ricordo di Giuliana Ribecai Maggi

La Spezia - L’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia desidera ricordare Giuliana Ribecai Maggi nella Messa che sarà celebrata sabato prossimo alle 10 nella chiesa di Nostra Signora del Pianto a Cadimare. Persona cordiale, sempre con lo sguardo rivolto ai giovani e in particolare alle famiglie, per anni è stata, con il marito Giancarlo, componente della commissione di Pastorale per la famiglia. La Messa sarà celebrata dal parroco don Gianluigi Figone, già responsabile diocesano del settore.