La Spezia - Uggia di primavera per questo secondo fine settimana di metà maggio. I cieli spezzini, dicono le previsioni, saranno grigi tutto il giorno (eccezion fatta per qualche spiraglio mattutino) e lacrimeranno un po', senza esagerare. Temperature non oltre i 18 gradi o poco più. E domani, domenica? Analogo spartito, che dovrebbe suonare per giunta anche lunedì.