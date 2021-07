Un ricoverato al Sant'Andrea, 700mila liguri con seconda dose

La Spezia - Sono 144 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.248 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.654 test antigenici rapidi.

Questo il dettaglio delle residenze delle persone testate: Imperia 40, Savona 9, Genova 62, La Spezia 32. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Nel bollettino odierno non si registrano vittime che restano dunque 4.360 in Liguria da inizio pandemia di cui (472 in Asl5) mentre il numero degli ospedalizzati aumenta di due persone rispetto a ieri. Le persone ricoverate negli ospedali liguri sono oggi 43 di cui 6 in terapia intensiva e tre (uno più di ieri) all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. I nuovi guariti sono 36 che portano invece il totale da inizio pandemia a 98.258.

I casi attivi in Liguria sono 2316 dei quali 378 nella nostra provincia dove ci sono anche 211 soggetti in sorveglianza attiva.



La percentuale dei vaccini somministrati sui consegnati è oggi al 93% mentre i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 701.048 di cui 94.336 spezzini.