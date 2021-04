Un protocollo per rafforzare il monitoraggio sulle dinamiche interne alla vita delle imprese

La Spezia - “La sinergia tra le istituzioni e il mondo delle imprese ha una valenza strategica per garantire la sicurezza e la legalità e preservare il tessuto economico dal rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata» ha dichiarato il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, dopo che - insieme al Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - ha sottoscritto il Protocollo che amplierà la possibilità di accesso delle Forze di polizia ad alcune piattaforme informatiche camerali, fra cui la “Regional Explorer” (REX). L’obiettivo è quello di rafforzare l’azione di prevenzione da parte delle Forze di polizia, con una ricaduta positiva anche sull’attività di Polizia giudiziaria.

Dall’inizio della pandemia, le Forze di Polizia stanno effettuando una costante azione di monitoraggio per intercettare tempestivamente le criticità, che possano determinare l’insorgere di condizioni favorevoli per l’espansione di interessi illeciti e criminali.



In tale contesto operativo, la piattaforma consentirà di approfondire le dinamiche interne alla vita delle imprese con l’acquisizione di informazioni riguardanti, in particolare, assetti proprietari, criticità economico-finanziarie ed altre possibili circostanze, che permetteranno di rilevare eventuali segnali di allarme sull'esposizione di aziende a possibili rischi di penetrazione mafiosa.

L’argomento era stato approfondito dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 31 marzo alla presenza dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, a seguito della pubblicazione di alcune notizie stampa sui dati camerali relativi alle dinamiche delle attività commerciali nel corso dell’ultimo anno.