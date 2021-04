Un nuovo seminarista per la diocesi

La Spezia - Lunedì 3 maggio ricorre in diocesi l’anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale di Cristo Re alla Spezia. La cattedrale, appena terminata, venne infatti dedicata a “Cristo, Re dei secoli”, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi il 3 maggio 1975. Come ogni anno, quindi, il 3 maggio prossimo, alle 18, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà in cattedrale la Messa solenne concelebrata con i canonici del capitolo e con i parroci della città. Quest’anno, nel corso del rito, si terrà anche la cerimonia di ammissione di un giovane seminarista, Samuele Bragazzi, tra i candidati al sacerdozio. Si tratta, per i seminaristi, del primo “eccomi” ufficiale davanti al vescovo ed a tutta la Chiesa locale. Samuele frequenta attualmente il terzo anno del corso teologico e proviene dalla parrocchia della Santissima Annunziata di Ceparana. In questo momento, oltre a lui, il Seminario diocesano di Sarzana ospita altri tre seminaristi: Enrico Lo Giudice, anch’egli della parrocchia di Ceparana e frequentante il primo anno di teologia, Lorenzo Arzà e Giacomo Furletti, rispettivamente delle parrocchie di Ceparana e di Sant’Andrea in Fabiano Alto, che stanno invece ultimando l’anno propedeutico. A Samuele i nostri auguri più cordiali.