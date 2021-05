Un nuovo defibrillatore in Piazza del mercato, donato da Gesticond

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi hanno ricevuto da parte di Gesticond in dono per la Città un defibrillatore. “Un altro presidio di prevenzione sanitaria in un luogo molto vissuto qual è Piazza del Mercato – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – ringrazio a nome di tutta la Città Gesticond per la grande generosità, a testimonianza del loro grande senso civico.”

“Abbiamo posto defibrillatori attraverso donazioni e acquisti in tantissime parti della Città, proprio perché la cittadinanza possa essere al sicuro in ogni tipo di emergenza – dichiara l’Assessore Luca Piaggi – Ringrazio Gesticond per la donazione, perché ci ha fornito uno strumento fondamentale per la salvaguardia della vita in un luogo strategico come Piazza del Mercato, popolato e vivo tutta la giornata.”