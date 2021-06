Un momento di preghiera a Roverano per i 40 anni dell'apparizione di Medjugorje

La Spezia - Quarant'anni fa a Medjugorje, un gruppo di sei ragazzi vide per la prima volta, una figura femminile che appariva loro su una collina ai margini di uno sperduto villaggio dell’Erzegovina.



Era l’inizio di avvenimento straordinario, di portata mondiale, fatto di apparizioni, messaggi, conversioni e segreti che sono ad oggi ancora un mistero.



A Medjugorje per i 40 ANNI di apparizioni, Co sono decine di migliaia di pellegrini provenienti da tanti Paesi.



Ma a altresì c’è grande fermento in tutto il mondo: i gruppi i di preghiera frutto di Medjugorje, stanno organizzando veglie e appuntamenti della preghiera.



Tra questi anche la Costola Rosa, (fondata da Simona Amabene originaria di Roverano) che in occasione della 40’ Anniversario di Medjugorje propone un incontro di preghiera per oggi 25 giugno alle ore 20.15, che si svolgerà presso il Santuario Nostra Signora di Roverano.



L’iniziativa ispirata al programma di preghiera che si svolge nella parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, nasce dal desiderio di ringraziare la Madonna per le tante grazie elargite in questo luogo nel corso di tutti questi anni. La più preziosa: la conversione del cuore di un numero straordinario di persone arrivata lì da ogni parte della terra, che lì ha cambiato vita.



L’incontro di venerdì 25 giugno inizia alle 20.15 con la salita sul colle di Roverano recitando il Rosario completo e partenza dalla Cappellina del Pellegrino. A seguire la Santa Messa e a conclusione l’Adorazione Eucaristica.



L’incontro è ospitato dal rettore del Santuario di Roverano, Mons. Giorgio Rebecchi; la Santa Messa sarà celebrata da Don Fabrizio Di Loreto direttore della comunità salesiana di La Spezia.



Per info: Costola Rosa 334 3823346