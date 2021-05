Un milione di asfalti e segnaletica e più occhi per la videosorveglianza

La Spezia - Procede il Piano sicurezza stradale 2021/23 del Comune della Spezia. Numerosi i progetti di fattibilità tecnico economica approvati nei giorni scorsi dalla giunta comunale. Nel novero, ad esempio, c'è un progetto per asfaltature, segnaletica e guardrail di importo totale stimato in un milione di euro. L'intervento riguarda, per quanto concerne asfalti e segnaletica, Via Melara, Via Valdilocchi, Via Carducci (area parcheggio accanto al Palasport), Via Montalbano e Via Buonviaggio, mentre la sostituzione e la posa in opera di nuove barriere stradali toccherà Via Carducci, Salita Ruffino, tratti di Via San Francesco, Salita Castelvecchio, Via Pitelli e Via Castellana. Un secondo progetto approvato riguarda interventi di adeguamento alla normativa antincendi della Galleria Spallanzani (150mila euro), un altro la realizzazione di cinque postazioni informative a messaggio variabile (175mila euro).



È poi stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli esistenti impianti di illuminazione pubblica, importo complessivo stimato 800mila euro. Ammonta invece a 300mila euro quelle del progetto di fattibilità tecnico economica inerente la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del capoluogo, anch'esso approvato dall'amministrazione Peracchini in questi giorni. Ok infine anche agli interventi di manutenzione straordinaria e alla riqualificazione degli impianti di videosorveglianza cittadini (l'importo stimato nel progetto di fattibilità tecnico economica è di 670mila euro), che prevede l'ampliamento dell’impianto esistente tramite la realizzazione di nuovi punti di ripresa, con estensione della rete in fibra ottica, da collegarsi all’anello della rete Man, di proprietà del Comune della Spezia, che già percorre gran parte del territorio comunale, nonché l'installazione di un sistema di lettura targhe bidirezionale, localizzato presso gli accessi alla città, in aggiunta a quelli già esistenti, da installarsi sull’infrastruttura dei pannelli a messaggio variabile.