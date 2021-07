Un'isola ecologica a Boscalino per eliminare le code agli Stagnoni

La Spezia - Una nuova isola ecologica a Boscalino da realizzare con il tesoretto che arriva dall'ecotassa regionale. E' quanto emerge dal Comune della Spezia che proprio ieri è risultato tra i più virtuosi della Liguria con più del 74.18 per cento di differenziata (leggi qui).

Ad approfondire il punto sull'ecotassa è l'assessore all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati. In sostanza, i comuni meno virtuosi che non raggiungono il 45 per centro della differenziata devono sborsare, alla Regione, 25 euro per ogni tonnellata. Ed è così che si viene a costruire una specie di "portafogli" che viene reinvestito nei territori dove le percentuali sono più alte.

Una parte di questo tesoretto è finito anche alla Spezia dove il Comune potenzierà i conferimenti. In merito l'assessore all'ambiente Kristpher Casati spiega: "La legge regionale prevede un ritorno economico anche per i cittadini. Per il territorio spezzino sono arrivati 400mila euro che verranno utilizzati per una nuova isola ecologica. Sarà a Boscalino e verrà utilizzata dalle utenze non domestiche e dal gestore".

"Prevediamo nei prossimi anni - aggiunge Casati - di lasciare come punto di riferimento per le utenze domestiche l'area degli Stagnoni. Così facendo non ci saranno più code e per il cittadino ci sarà una maggiore flessibilità. Sarà un efficientamento concreto a favore della collettività".

L'idea dell'isola ecologica a Boscalino sostituisce in toto quella di Via Pitelli, dove il Comune avrebbe costruito un impianto in un'area in fase di alienazione poi acquistata da un privato.



(foto: repertorio)