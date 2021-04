Un fiore sulle lapidi dei partigiani caduti: si cercano volontari

La Spezia - Per celebrare la Festa della Liberazione 2021 Arci, Cgil ed Anpi della Spezia aderiscono all'iniziativa promossa da ANPI Nazionale “Strade di Liberazione” Si tratta semplicemente di rendere omaggio alle lapidi, ai monumenti ed alle vie intitolati a eroi, martiri o eventi legati alla resistenza e all'antifascismo, depositando un fiore e facendo un minimo di pulizia - anche simbolica - del luogo, fotografando il tutto.

"Per limitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti le cittadine ed i cittadini saranno indirizzati preferibilmente nei luoghi prossimi alla propria abitazione ed i gruppi saranno formati da un massimo di tre persone", fanno sapere gli organizzatori.



Per facilitare l'organizzazione e la suddivisione dei luoghi da presidiare chiediamo di confermare la propria disponibilità compilando il modulo a questo link.