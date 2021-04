Un fiore per celebrare la Liberazione, la Cisl ci sarà

La Spezia - "In occasione del prossimo 25 Aprile, abbiamo aderito alla iniziativa promossa dall’ANPI Nazionale intitolata “Strade di Liberazione”.



Attraverso il gesto simbolico della deposizione di un fiore, da parte di un giovane ed un adulto sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ad antifasciste/i ed a partigiane/i, vogliamo rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia.



Invitiamo tutti a promuovere e diffondere l’iniziativa perché alle ore 16 del 25 Aprile anche i fiori della Cisl siano numerosi a testimoniare la nostra partecipazione per ribadire l’importanza dei valori fondativi della nostra Repubblica".



CISL La Spezia