Un filare di palme in un luogo inedito

La Spezia - Lavori in corso in Largo Fiorillo e alla radice del Molo Italia. Da qualche giorno nel doppio cantiere inizia a vedersi qualcosa di concreto. Mentre le opere per l'installazione della fontana davanti alle porte d'ingresso e d'uscita del Cruise Terminal sono in fase avanzata, nelle ultime settimane anche nell'altra area d'intervento, si è accelerato. La copertura della pavimentazioni con sampietrini uguali a quelli di Passeggiata Morin crea una continuità estetica con il resto della zona mentre la vera grande novità sono le sei palme da poco posate, che contribuiranno a migliorare il decoro urbano di un'area cresciuta negli ultimi anni per i flussi interni ed esterni, generati dal passeggio quotidiano e dal transito dei turisti delle crociere. Della fontana, che avrà il bordo a sfioro e un diametro di 10 metri, si è detto, così come delle fioriere, dei divisori e dele panchine che arrederanno gli spazi in fase di rinnovamento sino all'inizio della Morin. I lavori sono finanziati dall'Autorità di Sitema Portuale del Mar Ligure Orientale.