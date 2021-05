Un decesso al San Bartolomeo, 80 nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Sono 80 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.904 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.365 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 18, Savona 11, Genova 26, La Spezia 19. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6.



Sono invece sette i decessi registrati oggi e avvenuti negli ultimi due giorni, fra questi c'è anche una donna di 71 anni mancata al San Bartolomeo di Sarzana. I decessi in Liguria da inizio pandemia salgono così a 4.294, 458 dei qauali nella nostra provincia. Resta invariato il numero dei ricoverati a Sarzana – 35 persone di cui 7 in terapia intensiva – che scende invece di 18 ospedalizzati a livello regionale dove i guariti nelle ultime 24 ores sono stati 234 portando così il totale da inizio pandemia a 94.090.

I casi attivi Liguria sono ad oggi 3.529 (525 in Asl5), mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 776 sui 3.343 a livello regionale.



Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 96%. I liguri che hanno concluso il ciclo vaccinale sono 286.066, di questi 34.937 sono spezzini.