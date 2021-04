Un'asta online di opere d'arte per una spesa solidale al Canaletto

La Spezia - Il progetto di solidarietà attiva e di mutualismo di Casa Canaletto del Circolo Arci Canaletto, da ormai più di un anno, ha raggiunto e aiutato centinaia di persone e famiglie in difficoltà economica e sociale a causa della pandemia. Con la distribuzione di pacchi alimentari, la spesa a domicilio per anziani e persone fragili, il guardaroba popolare e lo sportello diritti & lavoro.

Per continuare l'attività di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze e rinnovando in modo creativo la nostra forma di autofinanziamento, sabato 3 aprile ecco “P'ASTA!”: l’asta dove sarà possibile acquistare opere d'arte e lavori di artisti e ariste locali, contribuendo al nostro progetto. Il ricavato sarà utilizzato per continuare a riempire i pacchi alimentari.



"In un momento di crisi soprattutto per il mondo dell'arte e della cultura, la sentita partecipazione da parte degli e di artisti e artiste ci arriva come un forte messaggio di solidarietà e sostegno". Data la restituzioni dovute alla delicata situazione sanitaria l’asta si svolgerà online, sul social Instagram.

Ogni artista caricherà sul suo profilo l' immagine con l'hashtag: #sostenienicasacanaletto. Basterà così cliccare sull’hashtag per vedere tutte le opere che è possibile acquistare. Le offerte e rilanci si faranno tramite il sistema dei commenti nei post delle singole opere. Al termine dell'asta chi avrà fatto il rilancio più alto avrà vinto. Riceverà l'opera in cambio della ricevuta del pagamento (tramite Paypal o bonifico ) diretto a Casa Canaletto (IBAN: IT23Q0306909606100000002728 ; CAUSALE: Sostengo Casa Canaletto). L'asta inizierà alle 14 e terminerà alle 18.30.