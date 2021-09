Un anno di collaborazione gratuita con il Comune per l'ex direttore generale della Fondazione

La Spezia - L'ex direttore generale della Fondazione Carispezia, Silvano Gerali, collaborerà con il Comune della Spezia a titolo gratuito per un anno. Nonostante gli omissis presenti sui documenti pubblicati dall'amministrazione sull'albo pretorio, infatti, è evidente dagli incarichi ricoperti in passato che l'unica manifestazione di interesse presentata per la collaborazione annuale gratuita da parte di ex dipendenti pubblici o privati in quiescenza non può che essere di Gerali.



Il curriculum allegato alla partecipazione alla chiamata di Palazzo civico recita infatti: "già Direttore in Confcommercio, Direttore Generale della Fondazione Cassa di Risparmio e Amministratore Delegato della Fondazione Eventi e Iniziative Sociali". Un tris di incarichi che solo Gerali ha ricoperto.

Il manager svolgerà un ruolo di supporto all’amministrazione e ai dirigenti dell’ente in particolare negli ambiti “Rapporti Istituzionali/Eventi e Manifestazioni”