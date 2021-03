Un 110 e lode da casa per lo spezzino Francesco Del Santo

La Spezia - Fra i pochissimi ricordi positivi della pandemia ci sarà sicuramente la discussione “casalinga” della tesi per lo spezzino Francesco Del Santo, che questa mattina si è laureato con 110 e lode al corso magistrale di scienze e tecniche dell'attività motoria e sportiva all'Università di Bologna. Già laureato in Scienze delle attività motorie e sortive presso l'Università di Torino, ha discusso in via telematica la tesi in fisiologia dello sport dal titolo “Ruolo dei movimenti oculari durante l'esecuzione di un tiro libero” con il relatore Alessandro Piras.

Sostenitore aquilotto ma anche grande appassionato di basket Del Santo infatti è preparatore atletico di base e collabora con le società cestistiche Virtus Segafredo Bologna e oltre a serie D e settore giovanile di Granarolo. Al termine della discussione e della conferma del massimo dei voti è arrivato anche il momento del meritatissimo brindisi e dei festeggiamenti con la famiglia e le persone più care.