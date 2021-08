Ultimi giorni per iscriversi al corso on line di formazione professionale per il trasporto merci

La Spezia - Ultimi giorni per iscriversi al corso professionale di Confartigianato Trasporti La Spezia per il trasporto merci c/t di cui al D.M 16.05.1991 n. 198, accreditato dal Ministero dei Trasporti con prot. n. 18442 del 25/09/2014 e finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U.E., requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Il corso verrà erogato in modalità on line e potrà essere seguito in ufficio o da casa. Il corso ha la durata di 150 ore complessive, la frequenza on line è obbligatoria con un margine di assenze consentite pari al 20% e verrà verificata dal Ministero. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0I87.286648-52 oppure alla e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it