Ultimata la pavimentazione del marciapiede di Via Lunigiana

La Spezia - Sono in via di ultimazione i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’ampio marciapiede presente in via Lunigiana all’altezza del civico 524. Si tratta di un intervento che è contenuto nell’accordo quadro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi che consentirà di riqualificare e mettere in sicurezza la pavimentazione del marciapiede che non era più uniforme e quindi potenzialmente pericolosa per i pedoni. Il marciapiede delimita tra le altre cose un’area di parcheggio e quindi è molto utilizzato degli abitanti della zona. “Il programma delle manutenzioni sta procedendo a tamburo battente, perché l’obiettivo è quello di avere una città sicura e decorosa per i cittadini e per i turisti non appena ci sarà la ripartenza – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – gli uffici in stretta collaborazione con l’assessorato hanno ben chiare le zone più critiche sulle quali dobbiamo intervenire, ma allo stesso modo è fondamentale la collaborazione con i cittadini. In cantiere non ci sono soltanto grandi opere, come il Parco delle Mura o il Miglio Blu, per esempio, ma di pari passo proseguono anche interventi minori ma fondamentali per la qualità della vita degli spezzini.”



“In questi mesi malgrado la situazione sanitaria, il programma di interventi programmati di manutenzione della città non si è mai fermato - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi -, sono moltissime infatti le piccole e grandi manutenzioni effettuate anche nelle zone periferiche della città. In questo caso mi piace sottolineare che abbiamo ricevuto segnalazioni dalla “Municipale” che nei consueti controlli sul territorio ci ha avvisato della non perfetta uniformità della superficie del pavimento di questo marciapiede. A seguito di ciò dopo un sopralluogo dei tecnici dei lavori Pubblici è stato deciso di intervenire prontamente per mettere in sicurezza l’area. Un ottimo esempio di collaborazione tra settori del Comune che porta sicuramente un beneficio per i cittadini.” L'intervento ha previsto l'eliminazione delle ceppaie degli alberi presenti nel marciapiede, la risagomatura dello stesso per consentire un accesso più agevole all'interno del parcheggio, la sostituzione di cordoli e il completo rifacimento della pavimentazione con massetto in calcestruzzo e autobloccanti, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il posizionamento di due nuove alberature. Il costo complessivo si aggira intorno a 15.000 euro.