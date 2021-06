Uiltrasporti: "Nuovo appalto di fornitura del vestiario in Atc, soliti problemi..."

La Spezia - "Cari colleghi, ci risiamo. A quanto pare alla nostra azienda mal si addice il detto "sbagliando si impara" vista la fallimentare determinazione con cui Atc continua ad occuparsi della massa vestiario dei suoi dipendenti". Lo afferma in una nota la segreteria provinciale della Uiltrasporti commentando una delle decisioni prese di recente dell'azienda del trasporto pubblico.



"Come ben ricorderete - proseguono dalla Uiltrasporti - l'ultima fornitura del metodo "a punti" è stata un susseguirsi di errori, ritardi, inadempienze, scuse e mancate consegne. Problemi attribuibili, a detta dell'azienda, alle mancanze della ditta fornitrice che a causa delle stesse era stata addirittura citata in giudizio dall'amministrazione di Atc. Con la speranza di semplificare la gestione del vestiario avevamo poi concordato con l'azienda di passare ad una fornitura completa, la famosa "carriolata", abbandonando di fatto il sistema a punti con cui ogni dipendente sceglieva quali capi ordinare. Arriviamo dunque alla nuova fornitura della quale l'azienda ci garantiva qualità eccelse tanto da costringerci ad una trattativa serrata per ottenere un bermuda in più visti i costi maggiori dei capi. Con incredulità generale abbiamo poi appreso che la scelta del fornitore è ricaduta indovinate su quale ditta? La medesima del contenzioso perché, a detta dell'azienda, era la migliore per rapporto "qualità prezzo"! Ad oggi, come da copione, eccoci alle prese con i soliti problemi... ritardi nelle consegne, capi invernali parzialmente consegnati e capi estivi con consegna in data da destinarsi, taglie sbagliate, assenza dei loghi aziendali (forse giustificata dagli esorbitanti costi dovuti all'estrema qualità dei capi). Nell'attesa di nuove "giustificazioni" da parte dell'azienda questo è tutto quanto ad oggi siamo in grado di dirvi sulla questione", concludono dalla Uiltrasporti.