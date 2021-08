Uiltrasporti: "No alla politica del subappalto incondizionato da parte di Atc"

La Spezia - La Uiltrasporti prende le distanze dalle decisioni che Atc Esercizio sta prendendo sul fronte dei subappalti.

"Come da noi previsto all'inizio del percorso di affidamento in house, il tema subappalti sta prendendo una piega che non possiamo in alcun modo condividere - affermano i membri della segreteria Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli e gli Rsa Stefano Passani e Gianni Venturini -. L'azienda, nonostante il piano industriale prevedesse di raggiungere una certa percentuale di affidamento nell'arco di 6 anni contestualmente ad un relativo numero di assunzioni e ad un premio incentivante per i lavoratori, ha invece iniziato fin da subito ad appaltare turni su tutto il territorio fino a concedere in subappalto intere residenze, giustificando l'accelerata con i soliti problemi di natura economica. L'ultima novità, emersa dalle recenti riunioni con l'azienda, è la decisione di Atc Esercizio di affidare in subappalto tutte le linee del mattino festivo, con tutte le conseguenze che questa decisione può comportare. A nostro avviso non è tollerabile, soprattutto in mancanza di accordi, uno stravolgimento simile dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti. Appaltare tutto il servizio del mattino festivo comporterebbe infatti, oltre allo stravolgimento delle ciclazioni dei riposi degli operatori di Atc Esercizio e del personale delle officine, un sovraccarico di domeniche lavorate per i dipendenti delle ditte in subappalto che riteniamo non possano in alcun modo essere considerati lavoratori di serie B. Ci preme inoltre ricordare che l'organizzazione del lavoro all'interno di Atc Esercizio è sancita da specifici accordi, tuttora vigenti, che possono subire modifiche solo nel caso in cui vi sia un accordo tra le parti, cosa che al momento pare non esserci. Il nostro invito, rivolto soprattutto alle altre organizzazioni sindacali, è quello di prendere le distanze da questa politica di subappalto incondizionato e di totale disinteresse nei confronti delle necessità dei lavoratori".