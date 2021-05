Tutto pronto per la consegna del premio "Gamin"

La Spezia - Avrà luogo domani, sabato 29 maggio alle ore 18.00 la premiazione della seconda edizione del premio dialettale poetico-letterario “Gamìn”, dedicato ad Ubaldo Mazzini. Il luogo scelto per l’evento è altamente simbolico per gli appassionati della storia cittadina: si tratta infatti del piccolo anfiteatro dell’antica Osteria Da Caran, alla Chiappa. Il premio Gamin, ideato dall’associazione culturale spezzina Circolo La Sprugola e dall’associazione Prospezia in collaborazione con Pier Giorgio Cavallini, eminente studioso del nostro dialetto, è patrocinato dal Comune della Spezia.



Il Premio ha cadenza biennale, la premiazione è stata tuttavia posticipata nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e rappresenta l’occasione per ascoltare versi e storie nel nostro dialetto nella cornice tradizionale dell’Antica Osteria Da Caran, simbolo per eccellenza della “spezzinità”.