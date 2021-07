La Spezia - Il fine settimana dal tempo incerto non ha fermato chi aveva programmato di raggiungere la nostra provincia e le località balneari. Da questa mattina infatti sull'A15 si sono registrate lunghe code in direzione La Spezia, in particolare allo svincolo fra Aulla e il nodo dell'A12, mentre rallentamenti ci sono stati anche in direzione Parma a causa di lavori fra gli svincoli di Pontremoli e Berceto.