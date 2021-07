Turismo, il Comune della Spezia si affida agli influencer

La Spezia - La Spezia una città da scoprire. È questa l‘idea alla base “progetto influencer” voluto dall’amministrazione Peracchini e realizzato dall’assessorato al turismo e promozione della città coordinato da Maria Grazia Frijia e che nei prossimi giorni vedrà in città la presenza di tre tra i più seguiti influencer che andranno alla scoperta della nostra città e che attraverso i loro canali social faranno conoscere a centinaia di miglia di persone. Si tratta di Anselmo Prestini insegnante di snowboard e esperto di viaggi seguito da 143mila follower, Virginia Stablum esperta in viaggi, Food e makeup che ha all’attivo 380mila follower e Luca Daffrè esperto in sport estremi e viaggi seguito da 416MILA Follower.



Un veicolo promozionale capace, secondo Palazzo civico, di raggiungere in poco tempo un considerevole numero di persone. I tre influencer arriveranno alla Spezia tra il 12 e il 17 luglio e oltre a girare per le vie della nostra città, andranno alla scoperta di luoghi straordinari ma anche di itinerari sulle nostre colline effettuando trekking o tour in bicicletta. Nel corso del loro soggiorno avranno modo di degustare piatti tipici e vedere le opere d’arte contenute all’interno dei nostri musei. Tutto questo per dare una visione a 360 gradi della città, una città da scoprire e da vivere e grazie ai post che Prestini, Stablum e Daffrè pubblicheranno sulle loro pagine raggiungeranno in poco tempo quasi un milione di utenti. Una bella opportunità di promozione del nostro territorio per tutti i mesi estivi. “La promozione turistica e del territorio non può prescindere dai social, e avere nella nostra città persone che, attraverso la loro presenza, testimoniano la loro esperienza diretta alla Spezia è un’operazione di marketing territoriale fondamentale – dichiara il sindaco Peracchini - soprattutto si risponde all’esigenza di far conoscere la Spezia anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, in questo caso i social, che attraggono un pubblico diverso, più giovane e ancora più aperto. Un veicolo promozionale sempre più importante e sul quale insisteremo sempre di più soprattutto ora, con la ripartenza". "Una iniziativa “smart”, al passo con i tempi moderni, per far scoprire la nostra città, che si vuole presentare come destinazione turistica a tutti gli effetti - aggiunge l’assessore Maria Grazia Frijia - un modo “veloce” per far conoscere al popolo “social” la nostra meravigliosa La Spezia. Questo è solo l’inizio di un percorso “digital” di promozione turistica della città”.