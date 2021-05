Turismo e formazione, ripartono i tirocini degli studenti

Saranno preceduti da incontri presso i musei cittadini, a partire dal Museo Tecnico Navale, in presenza e in modalità di videoconferenza, per dar modo agli studenti di conoscere in maniera approfondita il ricco sistema museale della Spezia.

La Spezia - Dal mese di giugno ripartiranno i tirocini degli studenti degli Istituti Scolastici ad indirizzo turistico, Einaudi-Chiodo e Fossati-Da Passano, presso gli uffici dell’assessorato al turismo del Comune della Spezia. Dopo un anno di interruzione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli studenti potranno iniziare i progetti dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento” nei Punti di informazione turistica gestiti dal Comune. Negli anni, i tirocini hanno sempre rappresentato un’esperienza formativa molto utile per i ragazzi dal punto di vista della conoscenza del territorio spezzino, delle sue eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche e dell’offerta turistica in generale.



Questi percorsi offrono anche una preparazione fondamentale verso la futura entrata nel mondo del lavoro degli studenti e, nello stesso tempo, sono un valido supporto all’attività di informazione e accoglienza ai turisti per il Comune della Spezia. L’attività sarà svolta in sicurezza, prevalentemente all’aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, previste dalla normativa vigente. I tirocini saranno preceduti da incontri presso i musei cittadini, a partire dal Museo Tecnico Navale, in presenza e in modalità di videoconferenza, per dar modo agli studenti di conoscere in maniera approfondita il ricco sistema museale della Spezia.